Bilbao Basket
Europa kopa
Bilbao Basketek Kutaisi jipoitu du Georgian (62-113)
EITB Media
FIBA Europa Kopako E Multzoaren bilakaera ikusita, bizkaitarren garaipen argia espero zen gaur, eta bilbotarrek ez dute huts egin. Surnek Georgian lortutako 113 puntuak marka historiko berri bat da talde bilbotarrarentzat.
-
Kutaisiren aurkako partidaren une bat. Irudia: EITB
Surne Bilbao Basketek Kutaisi 2010eko taldea jipoitu du Georgian gaur arratsaldean Tbilisi Arenan jokatutako FIBA Europa Kopako hirugarren jardunaldiko partidan. Kantxa ia hutsik zegoen; izan ere, georgiarrek ez dute Kutaisi Sport Palasen txapelketa jokatzen, baizik eta Tbilisiko kantxan, herrialdeko hiriburuan, 200 km ingurura eta errepidez hiru ordura.
FIBA Europa Kopako E Multzoaren bilakaera ikusita bizkaitarren garaipen argia espero zen gaur; izan ere, Jaume Ponsarnauren mutilek 54 puntuko aldeaz irabazi zuten aurreko jardunaldian, etxetik kanpo (51-105), PUMPA Basket Brno taldearen kontra, eta talde txekiarrak georgiarra aise garaitu zuen (66-84).
Bilbao Basket agintzen hasi da markagailuan eta kantxan partidako lehen segundotik. Horrela, beltzezko gizonen saskiratze jaialdiak 15-31ko markagailua utzi du lehen laurdenean. Bigarren laurdenean, dinamika ez da aldatu eta bilbotarrek are gehiago areagotu dute aldea atsedenaldian (27-61).
Atsedenaldiaren ostean, bizkaitarren nagusitasunak jarraitu du, hirugarren laurdenaren amaieran 49-85eko markagailua utziz. Gauza bera gertatu da azken laurdenean islatu da berriz ere, historiarik gabeko norgehiagoka itxiz (62-113).
Surnek Georgian lortutako 113 puntuak marka historiko berri bat da talde bilbotarrarentzat.
Bingen Errasti (18 urte) eta Kepa de Castro (21 urte) harrobiko jokalariek Aymar Sylla eta Harald Frey ordezkatu dituzte gaurko norgehiagokan. Biek jokatu dute, eta saskiratzeren bat egin ere. Sylla baja izan zen igandean MoraBanc Andorraren aurka, prozesu biriko baten ondorioz, eta Bilbon jarraitzen du sendatzeko prozesua. Freyren kasuan, berriz, entrenatzaileak atseden eman dio antolatzaile norvegiarrari hitzordu honetan.
Beraz, Surne Peristeri eta Badalonaren aurkako porrot mingarriak ahazten ari da. Lehenengoak etorkizuna zaildu zion FIBA Europa Kopan, eta bigarrenak kolpe latza suposatu zuen (101-69). Badalonako neurketaren ondotik, Ponsarnauren hitzaldia, Bilbon ematen duen laugarren denboraldian, oso gutxitan bezala autokritikoa izan zen.