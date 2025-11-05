Bilbao Basket
FIBA Europe Cup
Surne Bilbao Basketek Peristeriren aurka irabazi du eta bere multzoko liderra da FIBA Europe Cupean
Surne Bilbao Basketek 64-86 irabazi dio Peristeri BC taldeari Grezian, eta garaipen garrantzitsua lortu du FIBA Europe Cup txapelketan bere multzoko gorenean mantentzeko.
Bagayoko, Surne Bilbao Basketeko jokalaria.
Surne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu du Grezian, Peristeri BC 64-86ko emaitzarekin mendean hartuta. Garaipen honekin, Jaume Ponsarnauren taldeak beste pauso bat eman du FIBA Europe Cupeko bigarren txandarako sailkapena lortzeko, Justin Jaworski eta Harald Freyren jardun sendoaren ondoren.
Peristeri ondo hasi da, Ty Nichollsek bultzatuta, baina Surne Bilbao Basketek azkar erreakzionatu du. Defentsa biziago batekin eta Font eta Freyren hirukoei esker, beltzezko taldeak aurretik itxi du lehen laurdena (19-21) eta bere erritmoa ezartzen hasi da.
Bigarren laurdenean, Bilboko defentsaren sendotasunak eta Jaworskik egindako ekarpenak abantaila mantendu dute, nahiz eta etxekoen bultzada nabaria izan. Atsedenaldian, markagailuak 37-44koa erakusten zuen, kanpokoen kontrola erakutsiz. Aldageletatik igaro ondoren, Jaworskik eta Pantzarrek gidatu dute Bilbao Basket nagusi izan den tartea, kantxaren bi aldeetan.
Azken laurdenean, Frey eta Normantasen hirukoek partida erabakita utzi dute. Peristerik ez du Bilboko taldearen jokoa geldiaraztea lortu, partidua 64-86ko emaitzarekin itxi eta bere multzoko líder jarri dira. Talde greziarraren Europako lehen porrota eraginez.