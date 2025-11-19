Bilbao Basket
FIBA Europa Kopa
Surne Bilbaok Kutaisi jipoitu du Miribillan, eta multzoko lehenengo bezala sailkapena lortu du (117-54)
EITB Media
Gainera, beltzezko gizonek klubaren historiako saskiratze marka berriz hautsi dute.
Surne Bilbaoren defentsa Georgiako taldearen aurrean, Miribillan. Argazkia: EFE
Surne Bilbaok Kutaisi 2010 jipoitu du gaur arratsaldean Miribillan eta FIBA Europe Cup txapelketako hurrengo kanporaketarako sailkapena lortu du multzoko lehenengo bezala (117-54).
Lehen laurdenetik beltzezko gizonak agintzen hasi dira, baina hiruko marratik ez dira oso fin ibili, hamarretik lau jaurtiketa asmatuz (% 40). Horrela, 8 puntuko aldearekin joan dira lehen geldialdira (25-17).
Bigarren laurdenean, Surne Bilbao oso indartsu hasi da, 3 hiruko sartu baititu lau minutu eskasetan eta defentsa ona egin baitu. Horrela, markagailuan alde handiagoa ireki du. Kutaisik bost minutu behar izan ditu bere lehen saskiratzea sartzeko. Bilbotarrek 41-3ko partziala sartu diete georgiarrei atsedenaldia baino lehen (66-20).
Atsedenaldiaren ostean, norgehiagokaren gidoia ez da aldatu eta bizkaitarren arrabolak aurkariaren uztaia txikitzen eta georgiarren erasoa lehortzen jarraitu du, nahiz eta partziala ez izan aurrekoa bezain esanguratsua (25-18).
Azken laurdenak Surne Bilbaok bere historian partida batean saskiratze marka berriz hausteko balio izan du.
- Fitxa teknikoa:
117 - Surne Bilbao Basket (25+41+25+26): Pantzar (3), Jaworski (21), Lazarevic (10), Petrasek (19) eta Bagayoko (20) -hasierako bostekoa-; Frey (2), Normantas (6), Font (18), Sylla (5), Hlinason (5), De Castro (6) eta Errasti (2).
54 - BC Kutaisi 2010 (17+3+18+16): Browning (14), Boykin (2), Alavidze (2), Sulaberidze (8) eta Gilson (13) -hasierako bostekoa-; Soselia, Darbaidze (4), Kavtaradze (4) eta Berekashvili (7).
Partzialak: 25-14, 66-20 (atsedenaldia); 91-38 eta 117-54 (amaiera).
Epaileak: Ali Sakaci (Turkia), Joona Haaja (Finlandia) eta Jules Gaduel (Frantzia). Ez dute jokalaririk egotzi.
FIBA Europa Kopako E Multzoko seigarren eta azken jardunaldiko partida jokatu dute 2.000 bat ikusleren aurrean.