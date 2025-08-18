Baskonia
Fitxaketa
Baskoniak Mamadi Diakite fitxatu du
EITB MEDIA
Jokalari ginearrak datozen bi denboraldietarako kontratua sinatu du, talde arabarrak astelehen honetan iragarri duenaren arabera.
Mamadi Diakite, Baskoniako jokalaria
Baskoniak Mamadi Diakite fitxatu du datozen bi ikasturteetarako, Arabako taldeak astelehen honetan iragarri duenaren arabera.
Gineako jokalaria (2,06 metro luze) G-Leagueko Valley Suns taldetik dator Gasteizera, azken sasoian han jokatu ostean: batez beste, 13.6 puntu eta 8.4 errebote lortu ditu, 2.2 asistentzia egiteaz gain. Halaber, 19.9 balorazio-puntu eskuratu ditu.
Diakitek NCAAn ekin zion bere ibilbideari, Virginia Cavarliers taldearekin, eta NBAn debuta egin zuen, Miwaukee Bucksen. 2020-21 denboraldian, eraztuna irabazi zuen han. Azken urteak NBAko eta G-Leagueko frankizietan aritu da.
¿¿ Mamadi Diakite, nueva pieza del juego interior de Baskonia hasta 2027— Baskonia (@Baskonia) August 18, 2025
¿ https://t.co/vXOq073nzQ
Ongi etorri, Mamadi! ¿¿ pic.twitter.com/gyL5SLHAzX