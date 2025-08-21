Baskonia
Lesioa
Rodions Kurucsek ez du Eurobasket lehiaketa jokatuko, lesioa du ezker oinean
EITB
Rodions Kurucs. Argazkia: Baskonia
Rodions Kurucs Baskoniako jokalariak lesioa du ezker oineko faszian, eta, ondorioz, ezin izango du Eurobasket txapelketa jokatu Letoniako selekzioarekin.
Letoniako jokalariak bere selekzioaren kontzentrazioa utzi du eta Gasteizera itzuli da, errekuperazio prozesuari ekiteko.
Ebakuntza txiki bat egingo diote datorren astelehenean Madrilen, eta Gasteizera itzuliko da, Baskoniako osasun-zerbitzuekin batera osatze-prozesuari ekiteko.