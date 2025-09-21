Baskonia
Fitxaketa
Baskoniak Markquis Nowell joko-antolatzailea fitxatu du 2027ra arte
AGENTZIAK | EITB
Nowellek 25 urte ditu eta AEBetako bigarren mailatik dator, G-League ligatik. Bertan, saskiratzeko eta pasea emateko duen gaitasunagatik nabarmendu da.
Markquis Nowell. Argazkia: Baskonia
Baskoniak Markquis Nowell joko-antolatzaile estatubatuarra fitxatu du 2027ra arte, igande honetan iragarri duenez.
2024-25 denboraldian, Rio Grande Valley Vipers taldearen eskutik, 16,1 puntu, 8,3 asistentzia eta 18,3 kreditu lortu zituen batez beste 49 partidatan.
Bere ibilbidean partida bakarra jokatu zuen NBAn, Toronto Raptorsen.
Aurretik, NCAAn Bob Cousy saria jaso zuen.