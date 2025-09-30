Baskonia
BASKONIA vs. OLYMPIACOS
Baskonia azkenera arte lehiatu da, baina Olympiakosen aurka galdu du
Talde gasteiztarrak partida serioa jokatu du bere Europako debutean eta markagailua irauli du hasiera kaskar baten ondoren, baina ez du garaipena ixtea lortu Olympiakos eraginkorrago baten aurka.
Hamidou Diallo eta Kostas Papanikolaou. Irudia: Europa Press
Baskoniak Olinpiakosen aurkako porrotarekin (96-102) ekin dio bere bideari 2025-26ko Euroligan. Paolo Galbiatiren taldeak, horien lehen partida ofizialean, hasiera kaskarra izan du eta azken unera arte aurre egin dio, baina talde greziarrak azken txanpan gainditu du.
Partida bisitarien nagusitasunarekin hasi da, hasierako minutuetan asmatu ez duen Baskoniaren hutsegiteak aprobetxatuz. Olympiakosek abantaila hartu du Tyler Dorseyren lidergoarekin, baina etxekoek erreakzionatu egin dute, errebotea hobetu eta perimetrotik asmatu dute. Timothé Luwawu-Cabarrot (23 puntu), Trent Forrest (14 puntu eta 10 asistentzia) eta Hamidou Diallo (15) izan dira talde gasteiztarraren liderrak.
Aldageletatik igaro ondoren, Baskonia sendoago agertu da eta aurretik jarri da, aurkariarekin kolpe trukea eginez. Azken laurdenean, Galbiatiren taldeak bere aukerak mantendu ditu amaierara arte, baina Olympiakosek hobeto kudeatu ditu une garrantzitsuenak Vezenkov (24 puntu), Fournier eta Milutinoven ekarpenekin. Europako debutak sentsazio onak utzi ditu Buesa Arenan, baina garaipenik gabe.