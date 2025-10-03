Baskonia
Euroliga
Baskoniak huts egin du ASVELen aurka ere (102-95)
agentziak | eitb
Euskal taldeak laurden eta erdi iraun du Euroligako bigarren jardunaldian norabidea galdu aurretik.
-
ASVEL vs Baskonia. Argazkia: @Baskonia
Baskoniak galdu egin du ASVEL Villeurbanneren aurka (102-95) LDLC Arenan jokatu den Euroligako bigarren jardunaldian.
Paolo Galbiatiren taldea partidatik deskonektatu da frantziarren erantzun onarekin eta defentsan galduta egon dira, erreboteak itxi ezinik. Galerek ere min egin diote Baskoniari, azken laurdenean partida borrokatzeko aukerarik gabe geratu dena.
Timothe Luwawu-Cabarrotek martxan jarri du Baskonia lehen laurdenean (10-18), baina berak eta bere taldeak etxekoen kontrako bidea hartu dute.
Aldaketek hasiera ona mantendu dute, Matteo Spagnolorekin (30-40), baina Harrisonek eta Seljaasek markagailua irauli dute bigarren laurdenean atsedenaldira iritsi aurretik, Baskoniaren aurkako partzial gogorrarekin (48-45).
Frantziako taldeak 69-59koarekin lortu du errentarik handiena. Baskoniaren erreakzio ona berandu heldu da eta ezin izan diote partidari buelta eman (102-95).