Baskonia
Euroliga
Baskoniak Panathinaikosen aurka galdu du, Gasteizen, azken segundoan (84-86)
EITB
Paolo Galbiatiren gizonek eskura izan dute luzapena, partidako azken minutuetan markagailua bikain irauli eta gero, baina, azken jokaldian, Kendrick Nunnek eman dio garaipena Greziako taldeari.
-
Diallok hamabost puntu sartu ditu, partidan. Argazkia: EFE.
Baskoniak galdu egin du, 84-86, Panathinaikos aurkari, 2025-2026 denboraldiko Euroligako fase erregularreko hirugarren jardunaldian, ostegun gauean, Buesa Arenan, Gasteizen. Euskal taldeak partidako azken segundoan jaso du norgehiagokan erabakigarria izan den saskiratzea, azken minutuetan markagailua bikain irauli ostean; horrenbestez, oraindik ez du garaipenik eskuratu Europa mailako txapelketarik handienean.
Neurketako aurreneko hogei minutuetan, Panathinaikosek izan du kontrolpean markagailua, bai eta joko erritmoa ere; Greziako taldeak hamahiru puntuko abantaila ere izan du bere alde, 19-32koan. Baskonia, baina, suspertu egin da bigarren laurdenean, eta, 15-5eko partziala lortuta, soilik hiru puntura jarri da (34-37). Lehen zatiko amaieran, Panathinaikos sei puntuz ari zen gailentzen, 36-42; norgehiagokako une horretan, Timothe Luwawu-Cabarrotek zeramatzan punturik gehien, Baskonian, bederatzi han zuzen, eta Tren Forrestek zazpi zituen sartuta.
Bigarren zatian izan dira emozioa, bi taldeentzako aukerak eta minutu ikusgarriak; amaiera ez da ona izan Baskoniarentzat, baina, ikusita nola gertatu den, zaleak baikorrak izan daitezke Gasteizko taldearekin. Hirugarren laurdenean, Panathinaikos izan da gehiago; Greziako taldeak hamazazpi puntuko aldea zuen 54-71koan. Paolo Galbiatiren taldeak, baina, ez du amore eman, eta amaierara arte izan da lehian. Bikainak izan diren bi minututan, Baskoniak, partida amaitzeko 2:08 gelditzen zirela bederatzi puntuz galtzen ari bazen ere, berdintzea lortu du, 84-84; neurketako azken jokaldian, nolanahi ere, Kendrick Nunnek, saskiratze ederra sartuta, garaipena eman dio bere taldeari. Modu ankerrean ihes egin dio Baskoniari partidak, azken segundoan.
Fitxa teknikoa
84 - Baskonia (14+22+20+28): Forrest (15), Howard (-), Diallo (15), Sedekerskis (10) eta Diakite (6) -hasierako bostekoa-, Nowell (11), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (7), Spagnolo (1), Diop (3) eta Samanic (-).
86 - Panathinaikos (20+22+29+15): Grant (2), Nunn (30), Osman (20), Hernangomez (15) eta Yurtseven (-) -hasierako bostekoa-, Sloukas (2), Shorts (5), Grigonis (-), Mitoglu (6), Rogkavopoulos (2), Samodurov (-) eta Holmes (4).
Epaileak: Damir Javor (Eslovenia), Luka Kardum (Kroazia), Huseyin Celik (Turkia).
Nabarmentzekoa: 8.662 zale izan dira Buesa Arenan.