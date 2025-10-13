Baskonia
Saskibaloia
Trent Forrest Baskoniako jokalaria, Endesa Ligako 2. jardunaldiko onena
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Horrez gain, akatsik gabe jaurtiketa libreen marka hautsi du ACB ligan, Real Madrilen aurka saskiratutako 19 jaurtiketei esker.
Trent Forrest, irudiaren eskuineko aldean, Real Madrilen kontrako partidan
Trent Forrest Baskoniako base estatubatuarra aukeratu dute Endesa Ligako bigarren jardunaldiko jokalari onena. Real Madrilen aurkako partidan igandean egindako erakustaldia eta gero (105-100): 26 puntu, 4 errebote eta 7 asistentzia egin zituen, 42 balorazio puntu eskuratzeaz gain.
Jokalari amerikarrak egindako lana erabakigarria izan zen Baskoniak sasoiko lehen garaipen eskura zezan. Ligan Casademont Zaragozaren kontra eta Euroligan Olympiacos, Asvel Villeurbanne eta Panathinaikos taldeen aurka galdu ostean iritsi ziren hitzordura Paolo Galbiatiren jokalariak.
Forrest maisuki aritu zen jaurtiketa libreen lerrotik, erabateko eraginkortasuna erakutsita: 19tik 19 saskiratu zituen. Hamaika falta egin zizkioten; biko jaurtiketetatik bi heren sartu zituen, eta hirukoetan, heren bat.
Jaurtiketa libreetan egindako lanaren emaitza onari esker, Arvydas Macijauskasen marka hautsi zuen, Baskonian errekor berria ezarrita. Endesa Ligan ere Jordi Pardok 1993az geroztik zuen kopurua gainditu zuen.