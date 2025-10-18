Baskonia
Euroliga
Baskoniak bere historiako hasierarik txarrena du Euroligan (79-91)
Gasteizko taldeak bosgarren porrota jarraian jaso du txapelketan.
Khalifa Diop, Partizanen aurka. Argazkia: EFE.
Baskoniak bosgarren porrota jarraian jaso du Euroligan, Partizanen aurka 79-91 galduta, Gasteizen jokatu den bosgarren jardunaldian. Hala, bere historiako txapelketa hasiera txarrena osatu du.
Partida trabatuta hasi da, bi taldeen akatsekin. Paolo Galbiatiren aldaketek Baskoniaren jokoa hobetu dute, hiru hiruko jaso arren. Serbiarrek erreakzionatu egin dute eta aurretik joan dira lehen laurdenaren ostean, 20-22.
Zeljko Obradovicen mutilek oso ondo babestu dute euren uztaia, ia ez dute bigarren aukerarik utzi eta erasoan lortutako abantailez baliatu dira atsedenaldira iritsi aurretik berriro aldea zabaltzeko, 40-48.
Galbiatik baserik gabe jokatzearen eta joko fisikoagoaren aldeko apustua egin du partidara itzultzeko, Clement Frischen bi hirukok azken laurdenerako dena irekita utzi dutelarik, 64-66, 10-1eko partzialaren ondoren.
Baskoniak 77ra berdindu du markagailua 2:20 minuturen faltan, baina Duane Washingtonen 2+1 batek serbiarren garaipenerako bidea erraztu du. Washingtonek zortzi puntu lortu ditu jarraian minutu batean eta partida bat itxi du bere taldearen alde, 79-91.