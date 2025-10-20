Baskonia
Debuta
Kobi Simmons, Baskoniarekin debuta egiteko prest
EITB
Paolo Galbiatiren taldeko eskolta estreinatu ahalko da ostegun honetan, Belgraden, Izar Gorriaren aurka, Euroligan.
Kobi Simmons
Baskoniaren azkeneko fitxaketa, Kobi Simmons, jada Gasteizen dago, Paolo Galbatiren taldearekin debuta egiteko prest. Eskolta estatubatuarrak debuta egin ahalko du ostegun honetan Belgraden, Izar Gorriaren aurkako partidan, Euroligaren seigarren jardunaldian.
Trent Forrest eta Markus Howard jokalarien hutsek Kobi Simmonsen estreinaldia aurreratuko dute; honek bi hilabeteko kontratua sinatu du: "Hasteko oso emozionatuta nago" erran du, taldeak argitaratutako bideo batean. Kontratua luzatu ahalko litzateke, jokalariaren errendimendua eta Forrest eta Howard jokalarien errekuperazioaren arabera; hori hilabete baten zehar izango dela uste da.
Honetaz gain, Rodions Kurucs eta Luka Samanic jokalariak ere partida honetan jokatzeko prest egon ahalko dira.