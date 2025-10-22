Baskonia
Saskibaloia
Luka Samanicek Baskonia utziko du, arrazoi pertsonalengatik
AGENTZIAK EITB MEDIA
Jokalari kroaziarra joan den denboraldiaren hasieran iritsi zen Gasteizko taldera, eta udan, 2026ra arte kontratua berritu zuela iragarri zuen.
Luka Samanicen artxiboko irudia. EFE
Luka Samanicek eta Baskoniak akordioa adostu dute kontratua eteteko, klub gasteiztarrak asteazken honetan jakinarazi duenaren arabera. Iragan sasoia hasita zela heldu zen Samanic taldera, eta 2026ra arte jarraitzeko asmoa baieztatu zuen udan.
Gasteizen egindako ibilbidean erakutsitako konpromisoa eta profesionaltasuna eskertzeaz gain, etorkizuneko proiektuetan onena opa dio Baskoniak.
