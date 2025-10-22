Baskonia
Baskoniaren partidua
Baskoniak Euroligako lehenengo garaipen bilatuko du ostegunean, Belgraden, Izar Gorriaren aurka
EITB
Paolo Galbiatik hainbat hutsegiteak dauzka taldean, Forrest edo Howard adibidez, gainera Samanic taldetik joan da. Hala ere Baskoniak Kurucs berreskuratu du eta Simmonsek debuta egiten ahalko du.
Baskonia, IRUDIA: EFE
Baskoniak Euroligako 2025-2026 denboraldian lehenengo garaipena bilatuko du ostegunean, Belgradon, Izar Gorriaren aurka. 21:00tan hasiko den partida honetarako Paolo Galbiatik hainbat hutsegiteak dauzka taldean, Trent Forrest edo Markus Howard adibidez, gainera Luka Samanic taldetik joan da. Hala ere, Baskoniak Rodions Kurucs berreskuratu du eta Kobi Simmonsek debuta egiten ahalko du.
Euskal taldeak une honetan sasoi onenetako batean dagoen talde baten aurka jokatu beharko du. Entrenatzaile aldaketaren ondoren eta Sasa Obradovic entrenatzaileren heltzearen ondoren irabazi baino ez du egiten. Europan jokatu dituen azkeneko 3 partiduak irabazi ditu, Real Madril, Zalgiris eta Fenerbacheren aurka, eta horrela sailkapenaren erdialdean jarri da.
Izar Gorriak Joel Bolomboy, Isaiah Canaan, Tyson Carter, Ognjen Dobric, Devonte Grahamy eta Jasiel Rivero jokalarien bajak ziurtatuta ditu. Beste alde batetik Ebuka Izundurena oraindik zalantzan ditu, hala ere taldearen sakontasunak, partida guzti hauei berme osoz aurre egitera eramaten du. Codi Miller-Mclntyre eta Chima Moneke, Baskonian iragana duten jokalariekin edo Semi Ojeleye, Donatas Montiejunas eta Jordan Nworaren fitxaketekin.
Desberdintasun fisikoa eta erreboteen kudeaketan oso garrantzitsuak izan daitezke, Partida honetan, Baskoniak bere uztaia defendatu beharko du, eta aurkarien saskiratze errazak saihestu. Baloi gehien galtzen dituzten bi taldeak daude aurrez aurre, beraz, alderdi hori kontrolatzen duen taldeak garaipenera hurbilduko da. Garaipenak Baskoniari lasaitasun handia emanen dio, izan ere, euskal taldea da garaipenik ez daukan bakarra.