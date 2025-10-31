Baskonia
Euroliga
Baskoniak bigarren garaipena lotu du Europan, Efes garaituta (86-75)
EITB
Asteartean Dubairen aurka lortutako garaipenaren ondoren, talde gasteiztarrak aste bikaina bete du Euroligan.
Matteo Spagnolo, Efesen aurkako partidan. Argazkia: EFE.
Baskoniak Europako bigarren garaipena kateatu du, 86-75, Anadolu Efesen aurka. Talde turkiarra ez da gasteiztarrek ezarritako erritmoari eusteko gai izan.
Partida hasiera bi taldeen akatsek markatu dute, eta Matteo Spagnolo italiarraren sarrerak etxekoen eszenaratzea aldatu du, aldeko lehen errentak hartu dituztelarik (22-11).
Hirukoa izan da Efesen arma bakarra. Baskoniak, aldiz, konfiantza gehiago erakutsi du. Une horretan turkiarren jaurtiketak sartzen hasi dira, baloia hobeto mugitu dute eta partidan sartu dira (43-39).
Spagnolok hartu du saskiratzeko ardura erasoan, baina Igor Kokoskoven mutilek ederki aprobetxatu dituzte Baskoniak defentsan egindako akatsak (65-58).
Baina denbora turkiarren aurka joan da, eta Tim Luwawu-Cabarrotek partida itxi du (86-75).