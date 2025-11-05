Baskonia
Euroliga
Dusko Ivanovicen Virtus Bolonia izanen da Baskoniaren aurkaria Euroligan, ostegunean
EITB
Paolo Galbiatiren taldeak hiru garaipen lortu ditu jarraian, guztiak Buesa Arenan, eta bertan jokatuko du Italiako taldearen aurka.
-
Hamidou Diallo Baskonia; IRUDIA: EFE
Dusko Ivanovicek entrenatzen duen Virtus Boloniak Baskoniaren garaipen bolada probatuko du, ostegun honetan; euskal taldeak garaipena lortzen badu, lau garaipen kateatuko lituzke, horietatik hiru Euroligan.
Baskoniak aurreko astean emaitzen bolada aldatzea lortu zuen, etxean lortutako hiru garaipen jarraiekin, Dubai, Efes eta Teneriferen aurka. Orain, taldeak une on hori luzatzen jarraitzeko aukera dauka, Buesa Arenan jarraian jokatuko duen laugarren partidan. Arabako taldeak Markus Howard eta Trent Forresten bajekin jarraitzen du, gainera Tadas Sedekerskis ere minduta dago, baina ostegunerako azken hori erabilgarri egonen da.
Virtus Bolonia taldea Abramo Canka gabe ailegatuko da Gasteizera, eta jokatutako zortzi partidetatik lau irabazi eta lau galdu ditu, Euroligako sailkapenaren erdialdean kokatuz. Datorren partida interesgarria dirudi, izan ere, bi talde hauetan saskiratzeko atalean hobenetarikoak diren bi gizon daude, Tim Luwawu-Cabarrot eta Carsen Edwards; azken hori, fitxaketa oso ona izan da, Virtus Boloniarentzat.
Ivanovicen taldeak partida bakarra irabazi du zelaitik kanpo denboraldi honetan, baina Panathinaikosi irabazi ahal izan dio, eta hori Baskoniarentzat abisu bat izan behar da.