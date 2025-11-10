Baskonia
Baskoniak Hapoel Tel Aviven aurka jokatuko du asteartean Euroligako partida, Sofian
Galbiatiren taldeak txapelketa honetan jokatutako bederatzi partidetatik zazpi irabazi dituen talde bati aurre egin beharko dio. Euskal taldeak laugarren garaipena bilatuko du, aurreko hirurak jarraian lortu ondoren.
Luwawu Cabarrot; IRUDIA: EUROPA PRESS
Baskoniak Hapoel Tel Aviven aurka jokatuko du Euroligako 2025-2026 denboraldiko 10. jardunaldian, asteartean, Sofian, Bulgarian, 20:05etatik aurrera. Paolo Galbiatiren taldeak txapelketan jokatu dituen bederatzi partidetatik zazpi irabazi dituen Hapoeli aurre egin beharko dio; euskal taldea laugarren garaipenaren bila dabil, aurreko hirurak jarraian Buesa Arenan lortu ondoren.
Galbiatik eskuragarri izanen du Markus Howard, duela hilabete bat eskuko behatz batean izandako lesiotik berreskuratuta. Trent Forrestek, berriz, ezingo du jokatu; izan ere, belauneko arazoengatik bajaz jarraitzen du. Hapoel Tel Aviv taldean, Bruno Caboclo, Tomer Ginat eta Dan Madar jokalariek ezin izango dute partida jokatu.
Hapoelek Sofian jokatuko duen partida azkenetariko bat izanen da; izan ere, Euroligak abendutik aurrera Israelgo taldeek berriz etxean jokatu ahal izatea erabaki du. Baskoniaren aurkaria Euroligako saskiratzaile hoberena da, eta Vasilije Micic, Elijah Bryant, Dan Oturu edo Antonio Blakene bezalako jokalariak ditu taldean.