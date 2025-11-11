Baskonia
Euroliga
Hapoel Tel-Avivek Baskoniaren bolada onari amaiera eman dio (114-89)
EITB Media
Talde israeldarrak saskiratze ugari lortu ditu Baskoniaren defentsa ahul baten aurrean. Arabarrek jarraian lortutako hiru garaipeneko bolada eten dute, eta israeldarrek euren une bikaina erakutsi eta Elijah Bryant buru izan duen erasoko jokoa aprobetxatu dute.
Sofian (Bulgaria) jokatutako norgehiagokaren une bat. Irudia: Baskonia
Baskoniak gaur neurtu du Euroligako bere momentua, etxetik kanpo, Hapoel Tel-Aviven aurka jokatutako norgehiagokan. Talde israeldarra oso indartsu azaldu da, eta arabarren bolada onari amaiera eman dio (114-89). Galbiatiren taldea desegin da azken laurdenean.
Etxean hiru garaipen jarraian lortu ondoren, Europan bisitari gisa lehen garaipena lortzeko erronkari ekin diote gasteiztarrek, baina ez dute lortu.
Hapoel Tel-Avivek saskiratze ugari lortu ditu Baskoniaren defentsa ahul baten aurrean. Baskoniak Euroligako hamargarren jardunaldian jarraian lortutako hiru garaipeneko bolada eten du, eta israeldarrek euren une bikaina erakutsi eta Elijah Bryant buru izan duen erasoko jokoa baliatu dute.
Israelgo taldearen eskoltak partida ia perfektua egin du 24 puntu, 9 errebote eta 38 balorazioarekin. Bryantek Dimitris Itoudisen taldearen erritmoa markatu du.
Galbiati entrenatzaileak Markus Howard erabili ahal izan du, duela hilabete eskuko behatz batean izandako lesiotik sendatu baita. Jokatu ezin izan duena Trent Forrest izan da, bajan jarraitzen baitu belaun bateko arazoengatik.
- Fitxa teknikoa:
114 - Hapoel Ibi Tel-Aviv (26+32+28+28): Bryant (24), Micic (11), Malcolm (11), Motley (8) eta Oturu (10) -hasierako bostekoa-, Jones (15), Blakeney (15), Wainright (2), Odiase (2), Ennis (10), Palatin (3) eta Timor (3).
89 - Baskonia (24+24+26+15): Simmons (10), Villar (2), Diallo (11), Kurucs (9) eta Diop (2) -hasierako-, Nowell (-), Spagnolo (11), Diakite (13), Frisch (-), Luwawu-Cabarrot (19), Sedekerskis (4) eta Howard (8).
Epaileak: Ilija Belosevic (Serbia), Thomas Bissuel (Frantzia), Gentian Cici (Albania). Howardi (17.min) falta teknikoa adierazi diote.
Euroliga hamargarren jardunaldia jokatu dute bi taldeek, Sofiako (Bulgaria) Arena 8888 pabiloian.