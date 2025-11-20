Baskonia
Izen berria
Kosnerrek izen emanen dio Baskoniari, Endesa Ligan eta Euroligan, 2025-2026 denboraldiaren amaieraraino
EITB
Horrela, euskal taldeak taldeari izen ematen dion babesle nagusi bat dauka berriro. Kosner, jada, Gasteizko taldearen kamisetan agertzen zen, eta oraindik aintzin nominazioetan ere entzungo da.
-
Kosner Baskonia
Kosner klimatizazio markak izen emanen dio Baskoniari, bai Euroligan eta bai Endesa Ligan, 2025-2026 denboraldiaren amaieraraino, Gasteizko taldeak iragarri duen arabera.
Azkeneko denboraldietan, Baskoniak ez zeukan taldeari izen ematen zion babeslerik; azkenekoa TDSystems izan zen, eta horren aurretik, beste batzuen artean, Laboral Kutxa, Bitci edo Taugres izan zituen.
Kosner, Nafarroako enpresa bera, jada Gasteizko taldearen kamisetan agertzen zen, eta ostegun honetatik aurrera taldearen nominazioetan entzungo da.