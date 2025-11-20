Baskonia
12. jardunaldia
Kosner Baskoniak eta Bayern Munichek Gasteizen jokatuko dute Euroligako partida ostiral honetan
Partida 20:30etan hasiko da, Buesa Arenan
Hamidou Diallo Baskonia, IRUDIA: EUROPA PRESS
Bi estilo kontrakoak, Kosner Baskoniarena eta Bayern Munichena; bi talde horiek jokatuko dute ostiralean, Buesa Arenan, Euroligako 12. jardunaldiari dagokion partida. Euskal taldearen abiadurak talde alemaniarraren lasaitasun eta erritmo geldiarekin talka eginen du. Bayern Munich taldea Euroligan bost garaipen eta sei porrotekin ailegatzen da Gasteizera.
Bayern Municheko entrenatzaileak, Gordon Herbert, Kamar Baldwin (Baskoniako jokalari ohia) eta Wenyen Gabriel jokatzeko gai izango diren zalantzan ditu, eta jada ezeztatuta daude Elias Harris eta Rokas Jokubaitis. Taldea daukan barruko jokoarengatik nabarmendu da, baina NBAtik etorritako Spencer Dinwiddieren fitxaketak taldearen marrazkia aldatu du. Azkeneko bi partidak galdu egin ditu, bi puntu eta puntu batengatik, hurrenez hurren.
Bayern Munichek garaipen bakarra lortu du bisitari moduan, Parisen (82-86); 80 puntu baino gehiago egin dituen aldiro, garaipena lortu du.
Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzaileak ez du Trent Forrest eskuragarri izanen oraindik, horibere sendatzearen amaieran dago, eta taldeko hainbat jokalarik urdaileko birus bat jasan dute. Baskonia etxera bueltatzen da, bisitari moduan lau partida jarraian galdu ondoren, Endesa Liga eta Euroligaren artean, zaleen bultzadari kontuko da sentsazio onak berreskuratzeko.