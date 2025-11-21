Baskonia
Euroliga
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Bayerni irabazteko (95-73)
EITB
Euskaldunek partidaren gidoia aldatu dute lehen hamar minutuen ostean eta dueluaz jabetu dira.
Baskonia 95-73 Bayern. Argazkia: EFE
Kosner Baskoniak lehen laurden txarrari buelta eman eta Bayern Munichi 95-73 irabaztea lortu du Euroligako 12. jardunaldian, jarraian izandako lau porroteko bolada moztuz.
Alemaniarrak txinparta gehiagorekin sartu dira partidan eta Baskoniaren akatsez baliatu dira. Andreas Obstek zortzi puntu jarraian lortu ditu Bayernen alde, lehen laurdena ixteko, 14-26.
Paolo Galbiatiren mutilek defentsa hobetu dute eta 8-2ko partzialarekin partidan sartu dira. Markus Howardek jarraian sartutako bi hirukok 31na berdindu dute norgehiagoka eta arabarren defentsa lanak aurretik jarri ditu lehen aldiz partidan, 42-41.
Hirukoen trukeak euskaldunak Bayernen aurretik mantendu ditu. Meritu handiko hainbat ekintza defentsibok eta Tim Luwawu-Cabarroten eta Khalifa Diopen jokoak ordura arteko errentarik handiena eman diete etxekoei, 67-57.
Azken laurdena zailago hasi da. Bi taldeak saiatu dira aurkariari edozein aurrerapen zailtzen, eta Baskonia izan da defentsako lanaren onuradun, aurretik jarraitzeko aukera eman dioten hainbat errekuperaziorekin, 95-73 irabazten amaitzeko.