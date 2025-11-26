Baskonia
Kosner Baskoniak galdu egin du Zalgirisen aurka, laugarren laurdenean gainbehera joan ostean
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Etxeko taldeak partida irauli zuen azken zatian bikain jokatuta, eta Sylvain Francisco jokalari frantziarraren lan apartari esker.
Tim, Baskoniako jokalaria, Kosner Baskoniaren aurkako partidan. @baskonia
Kosner Baskoniak 82-67 galdu zuen asteartean, Zalgiris Kaunasi egindako bisitan, Euroligako fase erregularreko 13. jardunaldian. Etxeko taldeak neurketa irauli zuen azken txanpan, besteak beste, Sylvain Francisco jokalari frantziarraren lanari esker.
Zalgirio Arenan, gasteiztarrak partida menperatzen hasi ziren, 2-10eko partziala eginez; ondoren, abantaila areagotu zuten, lehen laurdena amaitzeko 1:09 minutu geratzen zirenean (12-24). Dena den, Ignas Brazdeikisek eta Maodo Lôk sartutako hirukoek egoera apur bat arindu zuten Lituaniako taldearentzat.
Bigarren laurdenaren hasieran, Franciscoren eta Luwawu-Cabarroten arteko lehiak indarrean jarraitu zuen erasoan, baina baskoniarren taldeko lanak markagailuko aldeari eutsi zion. Hala, 37-42 iritsi ziren atsedenaldira. Ordura arte, ez zuten faltan bota Markus Howard, bezperako entrenamenduan buruan eta aurpegian hartutako kolpe baten ondorioz baja zena.
Hirugarren laurdenean, Zalgirisek erasoan aurrera egin zuenez, berdintuta bukatu zuten: 54-54. Azken laurdenari begira, Tomas Masiulisen jokalariek partidaren agintea bereganatu zuten, eta Baskoniak ezin izan zuen erantzun. Gainera, Franciscok are gehiago jaso zuen Zalgiris, minutu gutxitan aldeko 10 puntu baino gehiago eskuratuta (69-59).
Azkenik, Tubelisek eta Ulanovasek saskiratutako hirukoek etxekoen garaipena berretsi zuten. Horrenbestez, sailkapenaren bosgarren lekuan dago Lituaniako taldea; Galbiatiren gizonek, aldiz, sailkapenaren beheko aldean jarraitzen dute (17.).