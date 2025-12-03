Baskonia
Hamidou Diallok ez du Baskonian jarraituko; Gytis Radzevicius lituaniarrak ordezkatuko du
AGENTZIAK | EITB MEDIA
30 urteko jokalari lituaniarra Rytas Vilnius taldetik dator. Azken urteotan, lan garrantzitsua egin du han.
Gytis Radzevicius, Kosner Baskoniako jokalari berria
Hamidou Diallok taldea utziko duela iragarri du asteazken honetan Kosner Baskoniak: akordio ekonomikoa adostu dute bi aldeek, jokalariak Txinatik eskaintza bat jaso ostean. Gytis Radzevicius jokalari lituaniarrak ordezkatuko duela ere baieztatu du.
Orain dela hainbat egun, Diallo berak adierazi zuen Kosner Baskonia uzteko nahia. Joan den udan iritsi zen Gasteizera, Txinatik, bi denboralditarako, baina berriz Asiako ligara itzultzea erabaki du.
Kosner Baskoniak Gytis Radzevicius hegaleko jokalari lituaniarra fitxatu du haren ordez, ikasturte amaierara arte; dena den, beste urtebete luza diezaioke kontratua klubak. 30 urteko jokalari lituaniarra Rytas Vilnius taldetik dator. Azken urteotan, lan garrantzitsua egin du han.
