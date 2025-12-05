Baskonia
Euroliga
Hirugarren laurden onak garaipena eman dio Kosner Baskoniari Milanen aurka (88-78)
AGENTZIAK | EITB
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko (88-78).
-
Baskonia vs Milan. Foto: EFE
Kosner Baskoniak 88-78 irabazi dio ostiral honetan EA7 Emporio Armani Milani, Timothe Luwawu-Cabarrot hegaleko frantziarraren paper nabarmenari esker, Euroligako 14. jardunaldiko partidan.
Buesa Arenan, etxekoak hasieratik izan dira nagusi markagailuan, baina abantaila handirik gabe. Matteo Spagnolo saskiratzaile lanetan nabarmendu da taldekako jokoan, eta Devin Bookerrek hartu du bisitarien gidaritza lehen laurdenean, 23-20.
Baskoniak luzapena eman dio abantailari (35-27) Spagnolok eta Luwawu-Cabarrotek sartutako hirukoei esker. Aldageletatik bueltan, Kobi Simmonsek saskiratze kontuari ekin dio berriro, beste hiruko batekin. Paolo Galbiatiren mutilek errenta mamitsua lortu dute (67-49).
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko (88-78).