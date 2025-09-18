Saskibaloia
Eurokoparen atarikoa
Lointek Gernikak PAS Gianina talde greziarra jipoitu du haren kantxan (57-90)
EITB Media
Lucas Fernandezen jokalariak nagusi izan dira partida osoan, eta azkar bideratu dute norgehiagoka, greziarrei ia aukerarik eman gabe. Horrela, kanporaketa ia erabakita utzi dute.
Partidan zehar izandako lehietako bat, Grezian. Irudia: Lointek Gernika Bizkaia
Lointek Gernika Bizkaiak PAS Giannina talde greziarraren kantxa bisitatu du gaur arratsaldean, Eurokopako atariko joaneko partidan, eta kanporaketa ia erabakita utzi du, datorren astean Malosten hondamendia gertatu ezean.
Lucas Fernandezen jokalariek azkar bideratu dute partida, erritmo bizia ezarriz eta kanpoko jaurtiketa aprobetxatuz lehen laurdenean, biko jaurtiketetan zazpitik lautan asmatuz, eta 12 saiakeretatik sei hiruko saskiratuta. Horrela, lehen laurdenean markagailuan alde egin dute (12-26).
Bigarren laurdena bide beretik joan da, 17-28ko partzialarekin. Bizkaitarrak 29-54 irabazten joan dira atsedenaldira. Aipagarriak dira lehen zatian bildutako 24 erreboteak, eta Salvadoresen hamaika puntuak.
Atsedenaldiaren ostean ez da norgehiagokaren dinamika aldatu, eta talde bizkaitarrak 10-21eko partziala sartu dio Greziako taldeari, hirugarren laurdena 41-75 amaituz. Azken laurdenean, Lointekek bere garaipen garbia berretsi besterik ez du egin. Norgehiagoka 57-90 emaitzarekin amaitu da.
Bizkaiko taldeak egindako partidak meritu handia du, izan ere, soilik lehen taldeko zortzi jokalari eta harrobiko jokalari bat, Ane Iturrioz, Greziara eraman ditu, Cameron Williams eta Taylor Jones estatubatuarren lesioen ondorioz.
Williamsek Akilesen ezkerreko oineko tendoia hautsi zuen joan den astean lagunarteko batean, eta ebakuntza egin beharko diote. Jonesek, berriz, bi aste daramatza taldetik kanpo, bizkarrean mina duelako.
Naia Zubiaga eskolta ere ez da Greziara joan arazo fisikoengatik, ezta Sarah Polleros hegal-pibot alemaniarra ere, 23 urtez azpiko 3x3ko Munduko Txapelketa jokatzen ari baita.
Itzulerako partida Malosten jokatuko da, asteazkenean, hilak 24, 20:30ean. Irabazlea Eurokopako C multzoan izango da, Hungariako NKA Universitas Pecs, Israelgo Elitzur Ramla eta Portugalgo Sportiva Azoris Hotels taldeekin batera.