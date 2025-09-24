Saskibaloia
Malosten
Lointek Gernikak Eurokoparako txartela ziurtatu nahi du gaur PAS Gianninaren kontra
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Talde greziarraren aurkako partida eitb.eus-en egongo da ikusgai, zuzenean, 20:30ean hasita.
-
Lointek Gernika, Eurokopan
Lointek Gernika Bizkaiak PAS Giannina talde greziarraren bisita hartuko du gaur gauean Malosten (20:30ean), Eurokopara sailkatzeko aurreko faseko itzulikoa jokatzeko. Joan den astean, Greziako joanekoan 33 puntuko aldearekin (57-90) lortutako garaipen garbiaren abantaila aprobetxatzea da asmoa, lasai aurrera egiteko.
Eitb.eus-ek zuzenean eskainiko du partida, streamingez, 20:30ean hasita.
23 urtez azpiko Munduko 3x3 Txapelketa jokatu ostean, Sarah Polleros jokatzeko moduan izango du Lucas Fernandez Gernikako entrenatzaileak, baita Ane Iturrioz juniorra ere, kanpoaldeko errotazioan ahulduta dagoen taldea indartzeko.