Lointek Gernika Eurocup Women txapelketako multzoen fasean egongo da
Talde bizkaitarrak 94-61 irabazi dio PAS Gianninari Malosten eta kanporaketa bikain bat egin du +66ko globalarekin.
Lointekj Gernika. Irudia: @GKesb
Lointek Gernika Bizkaia beste denboraldi batez egongo da Eurocup Women txapelketako multzoen fasean. Euskal taldeak ez dio aukerarik eman PAS Gianninari eta erabakita utzi du asteazken honetan Malosten jokatutako itzulerako partida. 94-61eko garaipenak joanekoan ikusitakoa berretsi du (57-90) eta merezitako, landutako eta pitzadurarik gabeko pasea lortu du.
Lehen minutuetatik, Lucas Fernandezen taldeak bere erritmoa ezarri du, eta argi utzi du ez zela ezustekorik egongo. Lehen laurdenaren amaieran 12-0eko partzial batek partida hautsi du, eta hortik aurrera kontrola erabatekoa izan da. Gernika nagusi izan da, nahiz eta saiatu, aurkariak ez du erantzunik aurkitu.
Sailkapen honekin, Lointek Gernika Eurokopako C multzoan dago, Sportiva / AzorisHotels (Portugal), NKA Universitas Pecs (Hungaria) eta Elitzur Ramla (Israel) taldeekin batera.