Lointek Gernikak Uniao Sportiva portugaldarraren aurrean ekingo dio Eurokopari
EITB EUS
Malosten jokatuko duten norgehiagoka zuzenean izango da ikusgai, 20:00etatik aurrera, bai eitb.eus-en bai ETB4n.
Lointek Gernikak Uniao Sportiva Azoris Hotels talde portugaldarren bisita hartuz abiatuko du Eurokopako multzoen fasea, gaur arratsaldean, 20:00etan.
EITB Mediak neurketa ikustek aukera eskainiko du, zuzenean, streamingez eitb.eus-en, eta telebistaz, ETB4n.
Euskal taldeak hainbat baja izango ditu. Batetik, Angela Salvadoresek ezingo du jokatu, azken partidan min hartu zuelako. Bestetik, oraindik lesionatuta jarraitzen du Cameron Williamsek, aurredenboraldian esker oineko orpazurda hautsi baitzuen. Hala, Lucas Fernandez entrenatzaileak Ane Iturrioz gaztea deitu du hitzordurako.
Uniao Sportiva Portugalgo ligan Barcelosi irabaztetik dator. Monique Soares da jokalari nabarmenena, neurketa horretan 22 puntu sartu eta zazpi errebote hartu zituen eta, besteak beste. Lointek Gernikak PAS Gianina greziarra aise menderatuta lortu zuen multzoen faserako sailkapena.