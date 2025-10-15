Saskibaloia
Lointek Gernikak azken hatsean galdu du NKA Pécsen aurka (62-60)
Azken segundoan egindako saskiratze batek bizkaitarren garaipena zapuztu du, Hungarian, emozioz beteriko amaiera batean.
Laura Westerik NKA Universités Pécs taldearen aurkako partidan. Irudia: FIBA
Lointek Gernika Bizkaiak 62-60 galdu du asteazken honetan, urriak 15, NKA Universitas Pécs taldearen aurka, emakumezkoen Eurokopako c multzoko bigarren jardunaldian. Azken minutura arte berdintasuna izan da nagusi partidan, baina amaierarako 1.5 segundoren faltan Julia Reisingerovak saskiratzea lortu du. Reisingerovak, saskiratzeaz gain, falta bat jaso du eta markagailua 2+1 erabakigarriarekin ixtea lortu dute.
Azken laurdenean markagailuari buelta eman eta gero, Gernika aurretik jarri da (59-60), baina Reisingerovaren jokaldi ikaragarria (22 puntu, 13 errebote, 31ko balorazioa) erabakigarria izan da amaierarako. Pibot txekiarra, talde bizkaitarraren aspaldiko ezaguna, ondo aritu da Agnes Studer joko-antolatzailearekin (13 puntu eta 7 asistentzia), eta Joy Adams (13 puntu, 6 asistentzia) eta Laura Westerik (11 puntu, 13 errebote) izan dira euskal taldean nabarmenenak.
Partiduan zehar, markagailuko nagusitasuna trukatu dute bi taldeek. NKAk aurrea hartu du lehen laurdenean (14-12) eta Gernikak erreakzionatu egin du atsedenaldiaren ostean pultsuari eusteko (30-28). Hala ere, azken ahalegina egin arren, Lucas Fernandezen taldeak ezin izan du Reisingerovaren saskiratze erabakigarria saihestu, eta Gernikak multzoen fasean geratzen den partidan ahalik eta gehien lehiatu beharko du, sailkapenean dituen aukerak bizirik mantentzeko.
Fitxa teknikoa:
62 - NKA Universitas Pecs (14+16+16+16): Dul (7), Ratkai (1), Torok (6), Varga (8) eta Reisingerova (22) -hasierako bostekoa-; Studer (8), Toth (6), Olayuwi (4) eta Josepovits.
60 - Lointek Gernika Bizkaia (12+16+18+14): Olaeta (8), Westerik (11), Jankovic (9), Adams (13) eta Bessoir -hasierako bostekoa-; Castedo (15), Polleros eta Matarranz (4).
Partzialak: 14-12, 30-28 (atsedenaldia); 46-46 eta 62-60 (amaiera).
Epaileak: Frane Mjeda (Kroazia), Luka Brekalo (Bosnia eta Herzegovina) eta Josip Mikulic (Kroazia). Ezabatu gabe.
Gertakariak: Emakumezkoen Eurokopako multzoen faseko C multzoko bigarren jardunaldiko partida, Pecseko (Hungaria) Lauber Dezsö Sport Hall pabiloian. Ikusle gutxi harmailetan, Gernikaren jarraitzaile adoretsuen talde txiki bat.