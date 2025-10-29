Saskibaloia
Zuzenean
Bilbao Basketen eta Lointek Gernikaren neurketak, gaur, EITB Median
EITB MEDIA
Batetik, beltzezko gizonek BC Kutaisi 2010 georgiarrari egingo diote bisita Tbilisi Arenan, 16:00etan. Bestetik, Lointek Gernikak Uniao Sportivaren etxean jokatuko du, Azoreetan, 22:30ean. Bi hitzorduak ikusgai izango dira EITB Median.
-
Bilbao Basket, Europa Kopan
EITB Mediak Surne Bilbao Basketen eta Lointek Gernikaren Europako hitzorduak emango ditu asteazken honetan. Beltzezko gizonen norgehiagoka 16:00etatik aurrera izango da ikusgai, ETB4n eta eitb.eus-en; Gernikako taldeak, berriz, gauean jokatuko du, 22:30ean, eta streaming bidez emango du eitb.eus webguneak.
Surne Bilbao Basketek Georgiako BC Kutaisi 2010 izango du aurkari, Tbilisi Arenan, azken erakutsitako hobekuntzari eusteko asmoz. Beltzezko gizonentzat tramite gisa aurreikusten da partida, FIBA Europa Kopako E taldeko dinamika ikusita: Jaume Ponsarnauren taldeak PUMPA Basket Brno menderatu zuen, 54 puntuko aldeaz, azken jardunaldian (51-105).
Lointek Gernikako jokalariek Azore uharteetara egin dute bidaia, Uniao Sportivaren kontra jokatzeko. Portugaleko taldeko lau norgehiagokak galdu dituzte orain arte. Malosten, Lointek izan zen nagusi, 21 puntu aurretik. Gaur gauean, sasoiko lehen garaipena eskuratu nahi dute etxetik kanpo.