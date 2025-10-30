Saskibaloia
Eurokopa
Lointek Gernikak azken laurdenean erabaki du partida Portugalen
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Lucas Fernadezen taldeak Eurokopako lehen fase honetako bigarren garaipena eskuratu du, sasoiko lehena etxetik kanpo.
Lointek Gernika eta Uniao Sportivaren partidako irudia. @GKesb
Lointek Gernika Bizkaiak Uniao Sportiva Azoris Hotels portugaldarra menderatu zuen Eurokopako neurketako azken laurdenean, Azoreetan, azken unera arte nahiko berdinduta egon zen lehian (48-82).
Horrenbestez, Lucas Fernandezen taldeak Eurokopako lehen fase honetako bigarren garaipena lortu zuen. C multzoko lehen hiru postuetan geratzeko borrokan arituko dira: NKA Universitas Pecs (galdu egin zuen Hungarian) eta Elitzur Rambla israeldarraren aurrean (oraindik jokatzeke).
Gernikarren garaipena Sara Polleros alemaniarrak (16 puntu, 5 errebote eta 17 balorazio-puntu), Masa Jankovic serbiarrak (13, 7 eta 19), eta Laura Westerik nederlandarrak (12 puntu eta 5 asistentzia) gidatu zuten, batik bat.
Etxeko taldeak ireki zuen markagailua, Gaislerova txekiarraren eskutik, baina Gernikako boskoteak berehala irauli zuen egoera, 2-10 aurretik jarri eta atsedenaldira 7-21 iritsita. Bigarren laurdenaren hasieran, Sportivak 10 eta hutseko partziala egin zuen arren, bizkaitarrak sei puntuko abantailarekin bukatu zuten laurdena, Westerikek saskiratutako hiruko bati esker.
Hirugarren laurdenean, 15 puntuko aldea izatera iritsi zen, Krnjicek bultzatuta, eta azkenean, 43-52 aurretik zirela joan ziren aldageletara. Ondoren, azken txanpan, Lucas Fernandezek entrenatzen duen taldea, 1-11 puntuko partziala eginda, 44-63 jarri zen, amaitzeko 6 minuturen faltan. Azken emaitza 48-82 izan zen.
Fitxa teknikoa:
48 - Uniao Sportiva Azoris Hotels (7+19+17+5): Nascimento (4), Gonçalves, Gaislerova (7), Paz (12) eta Soares (9) -hasierako boskotea-; Serralheiro (5), Carvalho (9) eta Rita Rodrigues (2).
82 - Lointek Gernika Bizkaia (21+11+20+30): Olaeta (4), Westerik (12), Jankovic (13), Matarranz (6) eta Bessoir (8) -hasierako boskotea-; Castedo (10), Polleros (16), Adams (5) eta Krnjic (8).
Partzialak: 7-21, 26-32 (atsedenean); 43-52 eta 48-82 (amaiera).
Epaileak: Tijmen Last (Herbehereak), Jules Gaduel (Frantzia) eta Martin van Hoye (Belgika). Ez zuten inor kanporatu.
Gertaerak: Emakumezkoen Eurokopako C taldeko laugarren jardunaldia, Pavilhao Sidonio Serpan pabiloian, Ponta Delgadan (Azore Uharteak).