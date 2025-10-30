Saskibaloia
Salmenta
NBAk Los Angeles Lakers taldearen salmenta onartu du, Mark Walter enpresariari, 10.000 milioi euroren truke
EITB
Frankizia Buss familiaren eskuetan zen 1979tik, ligako beste edozein talde baino denbora gehiagoz.
Los Angeles Lakers; IRUDIA: EFE
NBAko gobernatzaileen batzordeak, aho batez, onartu du, ostegun honetan, Los Angeles Lakers taldearen salmenta, Mark Walter enpresariari, 10.000 milioi euroren truke, eta "berehala ixtea espero da", ligaren arabera.
"Mark Walterrek aspaldiko elkarlana dauka gure ligekin; izan ere, Los Angeles Lakers taldearen jabe minoritario moduan eta WNBAko Sparks taldearen jabe nagusi moduan jardun du, hamar urte baino gehiago eman ditu", esan du Adam Silverrek NBAren ordezkariak, ohar batean.
Walterrek, 10.000 milioi euroren truke, frankiziaren partaidetza nagusi bat jasotzeko akordio bat adostu zuen Buss familiarekin aurreko ekainean; horiek Lakers taldearen jabeak izan dira 1979tik. Ez da hainbertze denbora eskuz aldatu gabe daraman frankiziarik NBAn.
Lakers taldeak irabazi dituen 17 eraztunetatik 11 Buss familiarekin izan dira; denbora tarte horretan, frankiziarik arrakastatsuena izan da.