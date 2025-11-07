Itxi

Saskibaloia

ENDESA LIGA

IDK-k garaipena lortu du; Lointek Gernikak eta Araskik, ostera, galdu egin dute

G. P. A. | EITB

Azu Muguruzaren taldea 82-70 gailendu zaio Estudiantesi. Araskik, berriz, 56-77 galdu du Valentziaren aurka; eta Murtziako Hozono Global Jairis taldeak 74-78 irabazi dio Lointeki.

  • Lointek Gernika Bizkaiaren partida bat. Argazkia: Lointek Gernika Bizkaia

IDK Euskotrenek, Kutxabank Araskik eta Lointek Gernika Bizkaiak gaur jokatu dituzte emakumezkoen Endesa Ligako 6. jardunaldiko partidak. Hirurak aritu dira etxean, baina bakarrak lortu du garaipena: IDK-k, hain justu ere.  

Azu Muguruzaren taldea 82-70 gailendu zaio Estudiantesi. Araskik, berriz, 56-77 galdu du Valentziaren aurka; eta Murtziako Hozono Global Jairis taldeak 74-78 irabazi dio Lointeki Malosten.  

Emaitza horiek kontuan hartuta, IDK-k Endesa Ligako sailkapeneko goialdean jarraitzen du, 11 puntu pilatuta, eta haren atzean kokatu da Lointek, 9 punturekin. Araski, ostera, hamargarren postuan dago, 8 punturekin.

