Veronika Remenarova eskuineko belaunetik operatua izanen da
IDK Euskotrenek, asteazken honetan, jokalari eslovakiarrari artroskopia bat egingo zaiola jakinarazi du, gorputz libreak erauzteko.
Veronika Remenarova, IRUDIA: IDK EUSKOTREN
IDK Euskotrenek ez du zehaztu Remenarovak, baja izaten, berreskurapenean emanen duen denbora.