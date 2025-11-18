Itxi

Saskibaloia

Fitxaketa

Helmi Tulonen, IDK Euskotrenen fitxaketa berria

EITB MEDIA

Jokalari finlandiarra taldeari laguntzera dator, Veronika Remenárová belaunean egingo dioten ebakuntzatik errekuperatzen den artean.

  • Helmi Tulonen, IDK Euskotreneko jokalaria

    Helmi Tulonen, IDK Euskotreneko jokalaria

Albisteak (2)

IDK Euskotrenen Helmi Tulonenen fitxaketa iragarri du astearte honetan. Klub donostiarrak azaldutakoaren arabera, 26 urteko jokalari finlandiarra taldeari laguntzera dator Veronika Remenárová baja den bitartean; izan ere, belauneko ebakuntza egingo diote eslovakiarrari. 

Zehazki, artroskopia bat egingo diote, eta ezin izan dute zehaztu zenbat denbora beharko duen errekuperatzeko. 

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#