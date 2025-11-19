Saskibaloia
Gernika KESB
Gernika KESB taldeak Sofian jokatuko ditu Elitzur Ramlaren aurkako Europako bi partidak
EITB
Talde bizkaitarrak baieztatu duenez, Bulgarian jokatuko ditu, ateak itxita, Israelgo taldearen aurkako EuroCup Women ligako neurketak.
-
Lointek Gernikaren partida bat. Irudia: Lointek Gernika Bizkaia
Gernika KESB taldeak jakinarazi du Sofian (Bulgaria) jokatuko dituela, azaroaren 25ean eta 27an, Elitzur Ramlaren aurka jokatuko dituen partidak. Erakundeak azaldu duenez, "ateak itxita eta ikuslerik gabe" eta "Gernikatik, Bizkaitik eta Euskaditik kanpo" dagoen egoitza neutral batean egitea "aukerarik arduratsuena eta orekatuena" da, kanporaketaren inguruko egoerak ikusita.
Klubak adierazi duenez, konpromiso horiek erabakigarriak dira EuroCup Women txapelketaren hurrengo fasera iristeko, eta "egoera konplexua eragin dute, kirolaren esparrutik haratago doana". Bere komunikatuan, zuzendaritza batzordeak azpimarratu du "konpontzea ez dagokigun gatazka baten erdian" aurkitu dutela euren burua, eta erakundearen biziraupena "oso arriskuan" egongo dela partidak jokatu ezean, aurreikusitako kirol eta ekonomia zigorren ondorioz.
Oharrak "indarkeria mota guztien erabateko gaitzespena" azpimarratu du, palestinarrek pairatutakoa espresuki aipatuz. Gainera, Gernika-Lumon jokatzeak zentzurik ez zuela defendatu du klubak, herriaren "karga sinboliko eta historiko sakonagatik". "Moralki inkoherentea izango litzateke, bakearen eta sufrimendu zibilaren ikur unibertsala den hiri batean, sentsibilitate handia sortzen duen partida bat jokatzea", esan du.
Gernika KESBek gogorarazi du formula horrek "finantza-ahalegin handia" dakarrela, eta erakunde publikoen eta kirol-erakundeen laguntza eskatu du Sofiara joateko kostuei aurre egiteko. Zuzendaritzak azpimarratu duenez, erabakiak Europako araudia betetzea ahalbidetzen du, klubaren "balioei kontra egin gabe", emakumezkoen saskibaloiarekin eta ordezkatzen duen gizartearekin duen konpromisoari eusten dion bitartean.