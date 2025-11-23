Saskibaloia
ENDESA LIGA
Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek irabazi egin dute gora begiratzeko, eta Lointek Gernikak galdu egin du
EITB
Emaitza hauekin, IDK-k 4. postuan jarraitzen du 13 punturekin eta Araski 8. posturaino igo da, 10 punturekin, Lointek Gernikak beste, 9. Postuan kokatuta.
Baxi Ferrol-IDK partidako argazkia. Argazkia: IDK Euskotren
Lointek Gernika Bizkaiak, Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek Endesa Ligako 7. jardunaldiko partidak jokatu dituzte igande honetan.
Bizkaitarrak izan dira jokatzen lehenak, eta 85-80 galdu dute Perfumerias Avenidaren aurka, bigarren laurden eskas baten ostean.
Kutxabank Araskik, aldiz, 74-80 gainditu du Joventut partida parekatu batean.
Azkenik, IDK Euskotrenek ere 66-71 irabazi du Baxi Ferrolen etxean, lehen zatian lortutako abantailari esker.
