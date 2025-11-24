Saskibaloia
Fitxaketa
Kutxabank Araskik Alexy Mollenhauer fitxatu du, denboraldiko amaierara arte
EITB
Azerbaijango hegalekoak, 27 urtekoa bera, Endesa Ligan esperientzia dauka; izan ere, Movistar Estudiantes eta Ensino Lugo taldeetan jokatu zuen.
Alexy Mollenhauer; IRUDIA: ARASKI
Kutxabank Araski taldeak Alexy Mollenhauer fitxatu du 2025-2026 denboraldiaren amaieraraino, talde gasteiztarrak, astelehen honetan, jakinarazi duenez. 27 urteko jokalari azerbaijandarrak esperientzia dauka Endesa Ligan; izan ere, bere kirol ibilbidean zehar, Movistar Estudiantes eta Ensino Lugo taldeetan jokatu du.
Mollenhauerrek "puntuak" eta "lehenengo unetik, esperientzia" gehitzea espero du Kutxabank Araski taldeak. Movistar Estudiantesen eta Ensino Lugon ez ezik, Leganes, Vitoria SC Guimaraes eta Al-Qazeres taldeetan jokatu du, profesional moduan. Gainera, bere herrialdeko selekzioarekin internazionala da.
"Argi geneukan txapelketa ezagutzen zuen jokalari bat nahi genuela, egokitzapena erreza eta azkarra izateko. Hegaleko handia da, hiruko esku oso onarekin, eta taldean jokatzea gustatzen zaio", adierazi du Made Urieta Kutxabank Araskiren entrenatzaileak, euskal taldearen web orrian jasotako jakinarazpenetan.