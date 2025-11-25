Saskibaloia
Eurocup Women
Lointek Gernikak aurreneko kolpea eman du Sofian eta Elitzur Ramlari irabazi dio lehen neurketan (65-81)
EITB Media
Talde bizkaitarra atzetik joan da markagailuan lehen laurdenaren amaieran, baina gainerako partzialetan nagusi izan da sailkapenaren helburuan lehen urratsa emateko.
-
Sofian (Bulgaria) jokatutako partidaren une bat. Argazkia: Lointek Gernika
Lointek Gernika Bizkaiak Elitzur Ramlaren aurka jokatu du gaur Sofiako Arena Izzi kantxan, Bulgariako hiriburuan jokatuko dituen bi partidetatik lehenengoa, emakumezkoen Eurokopako hurrengo kanporaketarako txartela lortzeko lehian. Bizkaitarrek lehen kolpea eman dute, eta 16 puntuko aldeaz irabazi dute (65-81) lehenbiziko neurketa.
Norgehiagoka ez da batere ondo hasi Lointekentzat, 7-0eko partziala jaso baitu lehen bi minutuetan. Hala ere, minutuek aurrera egin ahala, bizkaitarrek erritmoa hartu eta markagailuan hurbiltzea lortu dute, baina iraultzea lortu gabe. Ondorioz, atzetik joan dira lehen laurdenean (26-16).
Bigarren laurdenean, foru hiribildukoek markagailuari buelta eman eta lehian aurretik jartzea lortu dute, beste faktore batzuen artean, saskiratutako zortzi hirukoei esker. Ane Olaeta izan da Gernikako boskoteko jokalaririk onena. Horrela, bizkaitarrek 13-30eko partziala sartu diete israeldarrei atsedenaldira irabazten joateko (39-46).
Atsedenaldiaren ostean, Lucas Fernandezek zuzentzen dituen emakumeak gidoi bera jarraitzen saiatu dira. Hirugarren laurdenean saskiratze gutxiago izan dira (8-17), defentsak erasoei gailendu zaizkielako, baina hala ere bizkaitarrek israeldarrek baino gehiago asmatu dute (47-63).
Azken laurden parekatuan (18-18) foru hiribilduko neskek garaipena berretsi besterik ez dute egin joko sendoarekin. Lehen laurdeneko hasiera txarra kenduta, Gernikako bostekoa izan da nagusi gainerako partzial guztietan, neurketa une oro kontrolatuz eta garaipen garrantzitsua lortuz.
Talde bizkaitarrak kantxa neutral batean jokatzea erabaki zuen, ateak itxita eta ikuslerik gabe, Elitzurrek Gernika-Lumo zapaldu ez zedin, "bakearen eta gatazketako sufrimendu zibilaren ikur unibertsala den herria", nabarmendu zuen klubak.
Kirol arloari dagokionez, Bizkaiko taldeak 3.000 kilometroko bidaia egin du Salamancatik itzuli eta ordu gutxira, igandean Perfumerias Avenidari egindako bisitan jipoia jaso ostean.