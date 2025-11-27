Saskibaloia
Eurocup Women
Lointek Gernikak sufritu eta galdu egin du Ramlaren aurka, baina averageari eutsi dio eta bigarren sailkatu da
EITB Media
Lucas Fernandezek zuzentzen duen taldea atzetik izan da markagailuan ia norgehiagoka osoan zehar eta une batzuetan abantaila galtzetik gertu egon da, baina azkenean bere sailkapena ziurtatzeko adina hurbildu da.
Adams Lointek Gernikako jokalaria baloiarekin neurketaren une batean. Argazkia: Lointek Gernika
Lointek Gernika Bizkaiak Elitzur Ramla talde israeldarraren aurka jokatu du gaur Sofiako Arena Izzi pabiloian, bi taldeen arteko bigarren neurketa 48 ordu eskasean. Gernikarrek sufritu egin dute partida osoan zehar, eta azkenean galdu egin dute, baina averageari eutsi diote (+16) eta bigarren postuan sailkatu dira abenduan jokatuko diren playoffetarako (62-64).
Lointekek nahiko ondo hasi du partida, baina laster deskonexioa izan du erasoan zein defentsan, eta boskote israeldarrak aprobetxatu egin du bederatzi punturainoko errenta lortzeko. Hala ere, Gernikarrek bost puntura murriztea lortu dute laurdenaren amaieran (16-21).
Bigarren laurdeneko azken minutuetan zuzendu du norabidea talde bizkaitarrak, partzialaren zatirik handienean aurka izan duten markagailua irauli baitute, jokalari israeldarrei egindako presioari esker. Horrela, puntu bateko abantailarekin joan dira atsedenaldira (33-32) Elitzur Ramlari 17-11ko partziala sartuta.
Hala ere, Lointek Gernikak partidako unerik txarrena hirugarren laurdenean bizi izan du, 15 puntuko aldeagatik galtzera iritsi baita. Lucas Fernandezen neskek intentsitatea jaitsi dute defentsan eta ezin izan dute errebotea itxi. Horrela, Israelgo taldeak 9-23ko partziala sartu die hirugarren laurdenean (42-55).
Azken laurden erabakigarriaren hasieran bizkaitarren sufrikarioak ez du etenik izan, baina minutuek aurrera egin ahala israeldarrak indarra galtzen joan dira pixkanaka, eta Lucas Fernandezen jokalariak, defentsa lanean oinarrituta, saskibaloi errazago bat egitera mugatu dira, markagailuan hurbiltzeko eta Ramlaren itxaropenekin amaitzeko.
Sarah Polleros alemaniarrak, Lointek taldeko hegalekoak, min hartu du bigarren laurdenaren hasieran, baina ondoren kantxan sartu da berriro, bistako arazorik gabe. Pollerosek lehen zatiko saskiratzailerik onena izan da, 13 punturekin, eta partidakoa, Bessoirekin batera, 20 punturekin.