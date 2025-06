Saskibaloia

ALL STAR

AEB munduko beste taldeekin neurtuko da NBAko All Star txapelketan

EITB MEDIA

Publikatuta: 2025/06/05 14:56 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/06/05 14:56 (UTC+2)

Adam Silverrek, NBAren mandatariak, asteazken honetan aurreratu duenez, 2026ko All Star txapelketak aldaketak dakartza, izan ere, Estatu Batuetako taldea munduko beste taldeen aurka ariko da nor baino nor gehiago.

NBAko partida Indiana eta New York Knicks-en artean. Irudia: EFE