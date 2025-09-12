Surf-a
Nadia Erostarbek, Janire eta Anette Gonzalez-Etxabarrik eta Ruben Vitoriak aurrera Munduko surf Txapelketan
Osteguneko jardunaldia amaituta, lau euskal surflariek txapelketan segitzen dute, El Salvadorren jokatzen ari diren Mundu Txapelketaren barnean.
Nadia Erostarbe, artxiboko irudian. Argazkia: EITB.
Nadia Erostarbek, Janire eta Anette Gonzalez-Etxabarrik eta Ruben Vitoriak aurrera egin dute El Salvadorren jokatzen ari diren Munduko surf Txapelketan, osteguneko jardunaldia amaituta. Janire Gonzalez-Etxabarrik zuzenean eskuratu du sailkatzea, eta beste hiru euskal surflariek, ordea, bigarren aukera behar izan dute txapelketako hurrengo kanporaketara igarotzeko.
Hala, Janire Gonzalez-Etxabarri zumaiarrak bigarren postua erdietsi du bere seriean, koadro nagusian, 12.67 puntu batuta; Yolanda Sequeira portugaldarra izan du aurretik, hori soilik. Anette ahizpak, aldiz, hirugarren tokian amaitu du bere seriea, baina bigarren aukera txapelketan jarraitzea lortu du, txanda horretan bigarren sailkatu baita; 10.13 puntu batu ditu, eta Noah Klapp alemaniarrak 10.1.
Nadia Erostarbe zarauztarra 12.6 puntu izan ditu bere seriean, eta bigarren aukeran indartsu ibili da, 12.67 eskuratuta; hauek izan ditu atzetik: Sol Aguirre perutarra (9.23), Tiara van der Huls herbeheretarra (8.66) eta Havanna Cabrero puertorricoarra (7.73).
Gizonezkoen txapelketan, Ruben Vitoria zarauztarra bigarren aukerako bere seriean gailendu da, 10.94 puntu bereganatuta; hala, igandean amaituko den Munduko Txapelketan jarraituko du.