Txirrindularitza
Burgosko Itzulian
Mikel Landak 1.000 lehiaketa egun bete ditu profesionaletan, eta bere taldeak tarta bat oparitu dio
AGENTZIAK | EITB
Arabako txirrindulariak Burgosko Itzuliko laugarren etapa hasi aurretik ospatu du mugarri berria bere taldekideekin batera.
-
Mikel Landa, bere taldekideekin. Argazkia: Soudal Quick-Step
Mikel Landa Soudal Quick-Step taldeko txirrindulariak 1.000 lehiaketa egun bete ditu ostiral honetan, 2009an profesional gisa debuta egin zuenetik.
Arabako txirrindulariak Burgosko Itzuliko laugarren etapa hasi aurretik ospatu du mugarri berria bere taldekideekin batera. Landa tropelera itzuli da Italiako Giroko lehen etapan orno bat hautsi eta bi hilabetera.
Celebrating @MikelLandaMeana’s special day at the #VueltaBurgos - the race where he took his first pro victory ¿ pic.twitter.com/hjTmWUS7kI— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 8, 2025
Hain zuzen ere, 1.000 etapa bete ditu Burgosko itzulian, 2017an eta 2021ean birritan irabazi zuen proban, eta profesionaletan lehen garaipena lortu zuenean.