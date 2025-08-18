Txirrindularitza
Abuztuak 23-Irailak 14
2025eko Espainiako Vueltako etapa guztien profilak eta ibilbideak
EITB
80. Espainiako Vuelta abuztuaren 23tik irailaren 14ra bitartean jokatuko dute, eta Turinen hasiko da, Italian, eta Madrilen amaitu; bi etapa, hamargarrena, Sendaviva-Larra-Belagua, eta hamaikagarrena, Bilbo-Bilbo, Euskal Herrian egingo dituzte.
Hamargarren etapa Nafarroan jokatuko dute. Irudia: A.S.O.
Hona hemen 80. Espainiako Vueltako etapa guztiak:
1. etapa, abuztuak 23, larunbata: Torino – Reggia di Venaria – Novara (186,1 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 1. etapa (abuztuak 23, larunbata)
Ibilbidea: Torino – Reggia di Venaria - Novara
Distantzia: 186,1 km
Desnibela: + 1.337 m
Hasiera-ordua: 12:55
Amaiera-ordua: 17:20 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:42 (43 km/h)
Mendiko saria: La Serra (3. maila), 70,5. kilometroan
2. etapa, abuztuak 24, igandea: Alba – Limone Piemonte (159,6 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 2. etapa (abuztuak 24, igandea)
Ibilbidea: Alba – Limone Piemonte
Distantzia: 159,6 km
Desnibela: + 1.884 m
Hasiera-ordua: 13:35
Amaiera-ordua: 17:21 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:40 (42 km/h)
Mendiko saria: Limone Piemonte (2. maila), 159,5. kilometroan
3. etapa, abuztuak 25, astelehena: San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 3. etapa (abuztuak 25, astelehena)
Ibilbidea: San Maurizio Canavese - Ceres
Distantzia: 134,6 km
Desnibela: + 1.997 m
Hasiera-ordua: 14:20
Amaiera-ordua: 17:22 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:39 (42 km/h)
Mendiko saria: Issiglio (Morris) (2. maila), 65,8. kilometroan; Ceres (4. maila), 134,6. kilometroan
4. etapa, abuztuak 26, asteartea: Susa - Voiron (206,7 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 4. etapa (abuztuak 26, asteartea)
Ibilbidea: Susa - Voiron
Distantzia: 206,7 km
Desnibela: + 2.919 m
Hasiera-ordua: 11:25
Amaiera-ordua: 16:31 (43 km/h) | 16:45 (41 km/h) | 17:01 (39 km/h)
Mendiko saria: Exiles mendatea (3. maila), 10,4. kilometroan; Col de Montgenevre (2.maila), 37,8 kilometroan; Col du Lautaret (2. maila), 76,8. kilometroan
5. etapa, abuztuak 27, asteazkena: Figueres - Figueres (24,1 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 5. etapa (abuztuak 27, asteazkena),
Ibilbidea: Figueres - Figueres
Distantzia: 24,1 km (taldekako erlojupekoa)
Desnibela: + 86 m
Hasiera-ordua: 16:37 (lehen taldea) | 18:05 (azken taldea)
Amaiera-ordua: 17:02 (lehen taldea) | 18:30 (azken taldea)
Mendiko saria: ez dago
6. etapa, abuztuak 28, osteguna: Olot – Pal. Andorra (170,3 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 6. etapa (abuztuak 28, osteguna)
Ibilbidea: Olot – Pal. Andorra
Distantzia: 170,3 km
Desnibela: + 3.475 m
Hasiera-ordua: 12:35
Amaiera-ordua: 17:16 (39 km/h) | 17:30 (37 km/h) | 17:45 (35 km/h)
Mendiko saria: Collada de Sentigosa (3. maila), 11,4. kilometroan; Collada de Toses (1. maila), 66,45 kilometroan; La Comella gaina (2. maila), 149,2. kilometroan; Pal. Andorra (1. maila), 170,3. kilometroan
7. etapa, abuztuak 29, ostirala: Andorra la Vella. Andorra – Cerler. Huesca la Magia (188 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 7. etapa (abuztuak 29, ostirala)
Ibilbidea: Andorra la Vella. Andorra – Cerler. Huesca la Magia
Distantzia: 188 km
Desnibela: + 4.211 m
Hasiera-ordua: 11:55
Amaiera-ordua: 17:13 (38 km/h) | 17:30 (36 km/h) | 17:48 (34 km/h)
Mendiko saria: Canto mendatea (1. maila), 37,9. kilometroan; Creu de Perves mendatea (2. maila), 107,7 kilometroan; Coll de L'Espina (2. maila), 141,5. kilometroan; Cerler (1. maila), 188. kilometroan
8. etapa, abuztuak 30, larunbata: Monzon templario – Zaragoza (163,5 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 8. etapa (abuztuak 30, larunbata)
Ibilbidea: Monzon templario – Zaragoza
Distantzia: 163,5 km
Desnibela: + 1.236 m
Hasiera-ordua: 13:40
Amaiera-ordua: 17:20 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:40 (43 km/h)
Mendiko saria: ez dago
9. etapa, abuztuak 31, igandea: Alfaro – Valdezcarayko eski estazioa (195,5 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 9. etapa (abuztuak 31, igandea)
Ibilbidea: Alfaro – Valdezcarayko eski estazioa
Distantzia: 195,5 km
Desnibela: + 3.311 m
Hasiera-ordua: 12:20
Amaiera-ordua: 17:16 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:45 (38 km/h)
Mendiko saria: Valdezcarayko eski estazioa (1. maila), 195,5. kilometroan
10. etapa, irailak 2, asteartea: Sendaviva Natur Parkea - Larra Belagua Ferialekua (175,3 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 10. etapa (irailak 2, asteartea)
Ibilbidea: Sendaviva Natur Parkea - Larra Belagua Ferialekua
Distantzia: 175,3 km
Desnibela: + 3.082 m
Hasiera-ordua: 12:55
Amaiera-ordua: 17:18 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:44 (38 km/h)
Mendiko saria: Las Coronas gaina (3. maila), 127,7. kilometroan; Larra Belagua Ferialekua (1. maila), 175,3 kilometroan
11. etapa, irailak 3, asteazkena: Bilbo - Bilbo (157,4 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 11. etapa (irailak 3, asteazkena)
Ibilbidea: Bilbo - Bilbo
Distantzia: 157,4 km
Desnibela: + 3.185 m
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:20 (45 km/h) | 17:30 (43 km/h) | 17:41 (41 km/h)
Mendiko saria: Laukiz gaina (3. maila), 5. kilometroan; Sollube gaina (3. maila), 26,2 kilometroan; Bizkaiko Balkoia (3.maila), 63,2. kilometroan; Morga gaina (3.maila), 86,1. kilometroan; Vivero gaina (2.maila), 104,4. kilometroan; Vivero gaina (2.maila), 133,3. kilometroan; Pike gaina (3.maila), 149,6. kilometroan
12. etapa, irailak 4, osteguna: Laredo – Los Corrales de Buelna (144,9 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 12. etapa (irailak 4, osteguna)
Ibilbidea: Laredo – Los Corrales de Buelna
Distantzia: 144,9 km
Desnibela: + 2.393 m
Hasiera-ordua: 14:00
Amaiera-ordua: 17:22 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:40 (42 km/h)
Mendiko saria: Alisasko mendatea (2. maila), 41,4. kilometroan; Collada de Brenses (1. maila), 122. kilometroan
13. etapa, irailak 5, ostirala: Cabezon de la Sal – L'Angliru (202,7 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 13. etapa (irailak 5, ostirala)
Ibilbidea: Cabezon de la Sal – L'Angliru
Distantzia: 202,7 km
Desnibela: + 3.964 m
Hasiera-ordua: 11:50
Amaiera-ordua: 17:14 (40 km/h) | 17:30 (38 km/h) | 17:47 (36 km/h)
Mendiko saria: La Mozquetako mendatea (1. maila), 153,6. kilometroan; Cordalgo gaina (1. maila), 181,6. kilometroan; L'Angliruko gaina (HC maila), 202,7. kilometroan
14. etapa irailak 6, larunbata: Aviles – La Farrapona. Somiedoko lakuak (135,9 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 14. etapa (irailak 6, larunbata)
Ibilbidea: Aviles – La Farrapona. Somiedoko lakuak
Distantzia: 135,9 km
Desnibela: + 3.805 m
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:13 (40 km/h) | 17:24 (38 km/h) | 17:36 (36 km/h)
Mendiko saria: Tenebreoko gaina (3. maila), 69,5. kilometroan; San Lorentzo mendatea (1. maila), 102,1. kilometroan; La Farrapoma (1.maila), 135,9. kilometroan
15. etapa, irailak 7, igandea: A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167,8 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 15. etapa (irailak 7, igandea)
Ibilbidea: A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos
Distantzia: 167,8 km
Desnibela: + 3.287 m
Hasiera-ordua: 13:05
Amaiera-ordua: 17:17 (41 km/h) | 17:30 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Mendiko saria: A Gargantako mendatea (1. maila), 16,5. kilometroan; Barbeitosko gaina (2. maila), 54,7. kilometroan
16. etapa, irailak 9, asteartea: Poio – Mos. Castro de Herville (167,9 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 16. etapa (irailak 9, asteartea)
Ibilbidea: Poio – Mos. Castro de Herville
Distantzia: 167,9 km
Desnibela: + 3.472 m
Hasiera-ordua: 13:05
Amaiera-ordua: 17:17 (41 km/h) | 17:30 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Mendiko saria: San Antoñito gaina (3. maila), 82,9. kilometroan; Groba gaina (1. maila), 109,98. Kilometroan; Prado gaina (2.maila), 144,5. kilometroan
17. etapa, irailak 10, asteazkena: O Barco de Valdeorras – El Morrederoko gaina (143,2 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 17. etapa (irailak 10, asteazkena)
Ibilbidea: O Barco de Valdeorras – El Morrederoko gaina
Distantzia: 143,2 km
Desnibela: + 3.371 m
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:00 (42 km/h) | 17:10 (40 km/h) | 17:21 (38 km/h)
Mendiko saria: Trabesen pasabidea (3. maila), 75,1. kilometroan; El Morrederoko gaina (1. maila), 143,2. kilometroan
18. etapa, irailak 11, osteguna: Valladolid - Valladolid (27,2 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 18. etapa (irailak 11, osteguna)
Ibilbidea: Valladolid - Valladolid
Distantzia: 27,2 km (banakako erlojupekoa)
Desnibela: + 140 m
Hasiera-ordua: 13:12 (lehen txirrindularia) | 14:12 (azken txirrindularia)
Amaiera-ordua: 13:41 (lehen txirrindularia) | 14:41 (azken txirrindularia)
Mendiko saria: ez dago
19. etapa, irailak 12, ostirala: Rueda - Guijuelo (161,9 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 19. etapa (irailak 12, ostirala)
Ibilbidea: Rueda - Guijuelo
Distantzia: 161,9 km
Desnibela: + 1.517 m
Hasiera-ordua: 13:50
Amaiera-ordua: 17:21 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:40 (43 km/h)
Mendiko saria: ez dago
20. etapa, irailak 13, larunbata: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Navacerradako mendatea (165,6 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 20. etapa (irailak 13, larunbata)
Ibilbidea: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Navacerradako mendatea
Distantzia: 165,6 km
Desnibela: + 4.226 m
Hasiera-ordua: 13:00
Amaiera-ordua: 17:00 (42 km/h) | 17:10 (40 km/h) | 17:21 (38 km/h)
Mendiko saria: La Escondida gaina (3. maila), 13,6. kilometroan; La Paradilla mendatea (3. maila), 26,4. kilometroan; Leon gaina (2. maila), 59. kilometroan; Navacerradako mendatea (1. maila), 115,8. kilometroan; Bola del Mundo (1. maila), 164,8. kilometroan
21. etapa, irailak 14, igandea: Alalpardo - Madril (111,6 km)
Etapako profila
Fitxa teknikoa
Etapa: 21. etapa (irailak 14, igandea)
Ibilbidea: Alalpardo - Madril
Distantzia: 111,6 km
Desnibela: + 917 m
Hasiera-ordua: 16:40
Amaiera-ordua: 19:22 (41 km/h) | 19:30 (39 km/h) | 19:39 (37 km/h)
Mendiko saria: ez dago