Mikel Landak bederatzigarrenez jokatuko du Espainiako Vuelta, larunbatetik aurrera
Soudal Quick-Step taldeko euskal txirrindularia lasterketako 80. ekitaldian izango da. Landak bosgarren postua eskuratu zuen 2023an, sailkapen nagusian, eta zortzigarren tokia 2024an, eta 2015ean etapa bat irabazi zuen.
Mikel Landa, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.
Mikel Landa Soudal Quick-Step taldeko euskal txirrindularia 2025eko Espainiako Vueltan izango da. Belgikako taldeak ez du, oraindik, ofizialki adierazi zein zortzi ziklista eramango dituen lasterketako 80. ekitaldira, baina Espainiako Vueltak, asteazken arratsaldean, bideo bat argitaratu du X sare sozialean, argazki saioarena, eta bertan ziklista arabarrari ikusten zaio.
¿ Landismo activated!— La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2025
¿ @soudalquickstep #LaVuelta25 pic.twitter.com/qu5BoAdzEq
Mikel Landak, horrenbestez, bederatzigarrenez jokatuko du Espainiako Vuelta. Parte hartu duen aurreko zortzi ekitaldietan, nabarmentzeko modukoa da nola 2023an sailkapen nagusiko bosgarren postua eskuratu zuen, eta zortzigarrena 2024an, eta, halaber, 2015ean etapa bat eskuratu zuela.
Hala, hiru euskal txirrindularik dute baieztatuta 2025eko Espainiako Vueltan izango direla, alegia, Markel Belokik (EF Education-EasyPost), Xabier Mikel Azparrenek (Q36.5), eta Mikel Landak (Soudal Quick-Step).