Txirrindularitza
Asteartea, irailak 2
2025eko Vueltako 10. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Sendaviva - Larra-Belagua (175,3 km)
EITB
Bi mendate bakarrik izango dituzte: Alto de las Coronas, 3. mailakoa (8,3 km % 4,4ko desnibela), eta Larra-Belaguako azken igoera, 1. mailakoa (9,4 km % 6,3ko desnibela).
2025eko Vueltako 10. etaparen profila Irudia: Vuelta
Irailaren 2an, asteartea, 2025eko Espainiako Vuelta Nafarroako lurretan sartuko da 10. etaparekin. Etapa laua izango da, baina gain batean amaituko dena, 175,3 kilometroko ibilbidearekin, Sendavivako parke naturalean hasi eta Larra-Belaguan amaituko dena.
Aurreko egunean atseden eguna dela kontuan hartuta, txirrindulariak freskoago ibiliko dira Nafarroan zehar, beti gorantz begira joango diren errepide bihurrietatik, Caparroso, Erriberri, Irunberri, Nabaskoze edo Izabatik igaroz.
Etapa 12:55 inguruan hasiko da eta lehen txirrindulariek 17:18 inguruan zeharkatuko dute helmuga.
FITXA TEKNIKOA
Etapa: 10. etapa (irailak 2, asteartea)
Ibilbidea: Sendaviva Natur Parkea - Larra Belagua Ferialekua
Distantzia: 175,3 km
Desnibela: + 3.082 m
Hasiera-ordua: 12:55
Amaiera-ordua: 17:18 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:44 (38 km/h)
Mendiko saria: Las Coronas gaina (3. maila), 127,7. kilometroan; Larra-Belagua Ferialekua (1. maila), 175,3 kilometroan