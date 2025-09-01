Txirrindularitza
Asteazkena, irailak 3
2025eko Vueltako 11. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Bilbo - Bilbo (157,4 km)
EITB
Gorabehera askoko ibilbidea izango da, aurretik sei mendate, 3. mailako bost eta bi aldiz igoko den 2. mailako bat izango baitituzte.
-
2025eko Vueltako 11. etaparen profila Irudia: Vuelta
Irailaren 3an, asteazkena, 2025eko Espainiako Vuelta Bizkaira iritsiko da 11. etaparekin, Bilbon hasi eta amaituko den mendi ertaineko etapa bat lehiatzeko, 157,4 kilometroko ibilbidearekin.
Gorabehera askoko ibilbidea izango da, aurretik sei mendate, 3. mailako bost eta bi aldiz igoko den 2. mailako bat izango baitituzte.
13 km-tan ibili beharko dute 3. mailako elkarren segidako lau mendateetako lehenarekin topo egiteko. Loiutik igarota, Laukizko gaina (3,9 km, % 4,7ko desnibela). Ondoren, Mungiatik igaroko dira eta Sollube gainera (7,2 km, % 4,2ko desnibela) iritsiko dira. Gero, Urdaibaiko Biosferara jaitsiko dira eta Bermeo eta Gernika zeharkatuko dituzte. Munitibarretik, Bizkaiko Balkoira (4,3 km, % 5,4ko desnibela) igoko dira, eta Muxikarantz jaitsiko dira berriro, Morga Gaina (8,2 km, % 3,5eko desnibela) igotzen hasi aurretik.
Ordurako ibilbide erdia egina izango dute. Orduan, bi aldiz igo beharko dute Vivero gaina, 2. mailakoa (4,2 km, % 8,3ko desnibela), Bizkaiko hiriburuan tarteko esprint berezi batekin.
Pike gaina, 3. mailakoa (2,3 km, % 8,9ko desnibela), helmugara iritsi aurreko azken oztopoa izango da.
Etapa 13:30ak aldera hasiko da eta lehen txirrindulariek 17:20ak aldera amaituko dute ibilbidea.
FITXA TEKNIKOA
Etapa: 11. etapa (irailak 3, asteazkena)
Ibilbidea: Bilbo - Bilbo
Distantzia: 157,4 km
Desnibela: + 3.185 m
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:20 (45 km/h) | 17:30 (43 km/h) | 17:41 (41 km/h)
Mendiko saria: Laukiz gaina (3. maila), 5. kilometroan; Sollube gaina (3. maila), 26,2 kilometroan; Bizkaiko Balkoia (3.maila), 63,2. kilometroan; Morga gaina (3.maila), 86,1. kilometroan; Vivero gaina (2.maila), 104,4. kilometroan; Vivero gaina (2.maila), 133,3. kilometroan; Pike gaina (3.maila), 149,6. kilometroan.