Txirrindularitza
Vueltak Israel-Premier Tech taldearen aurkako boikota gaitzetsi du
Israel taldeak azaldu du, protesta eskubidea errespetatzen dutela, "modu baketsuan eta txirrindularien segurtasuna arriskuan jarri gabe egiten bada".
Israel-Tech 2025eko Espainiako Vueltan. Irudia: EFE
Javier Guillen Espainiako Vueltako zuzendariak gogor gaitzetsi du Figueresen (Girona) taldekako erlojupekoan Israel-Premier Tech taldea geldiarazi duten manifestarien protesta. Israelek Gazan egindako esku-hartzea arbuiatzeko ekintzak, lehiaketa betean dagoen taldea geldiarazi du une batez, Guardia Zibilak manifestariak kanporatu dituen arte.
La protesta contra el equipo Israel que obligó a detener la crono.#LaVuelta25 pic.twitter.com/ejv0fSTJgq— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 27, 2025
"Indarkeria ekintza bat izan da. Pertsona batzuek lasterketa boikotatu nahi izan dute, Israeli bidea galaraziz. Poliziaren aurrean salaketa aurkeztuko dugu, ezin dugu gertatutakoa errepikatu", hala azaldu du Guillenek.
Guillenek gogorarazi du, Israel-Premier Tech ez da talde gonbidatua, Tourrean eta Giroan kirol merituengatik lehiatu dela, eta "indarkeria ekintzarik berriro ez gertatzeko" deia egin du.
Taldeak ere boikota gaitzetsi du bere sare sozialetan, protesta eskubidea errespetatzen dutela adierazi dute, "modu baketsuan eta txirrindularien segurtasuna arriskuan jarri gabe egiten bada".
A statement regarding today's protest at the Vuelta a España. pic.twitter.com/w1Y8tipbiM— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 27, 2025
Gainera, Israel taldeak, lasterketako antolatzaileei lanean jarraitzeko eskatu die, "protestek txirrindularien segurtasuna arriskuan jar ez dezaten".