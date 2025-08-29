Txirrindularitza
Espainiako Vuelta (7. etapa)
Juan Ayuso nagusitu da Cerler gailurrean
EITB
Sailkapen nagusian Torstein Traeen (Bahrain) norvegiarrak liderraren elastiko gorriari eutsi dio.
-
Juan Ayuso garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
Juan Ayuso (UAE) espainiarrak irabazi du Andorra La Vella eta Cerler artean lehiatu den Espainiako Vueltako zazpigarren etapa, 188 kilometroko ibilbidea izan duena.
Espainiar batek lortzen duen lehen garaipena da aurtengo edizioan, 4:49:41eko denborarekin. Helmugan Marco Frigo (1:14) eta Raul Garcia Pierna izan ditu atzetik. Faboritoen taldea, Vingegaard eta Joao Almeidarekin, 2:45era sartu da.
Sailkapen nagusian Torstein Traeen (Bahrain) norvegiarrak liderraren elastiko gorriari eutsi dio.
Larunbatean zortzigarren etapa jokatuko da Monzón eta Zaragoza artean (163,5 km).
7. etapako sailkapena:
1. Ayuso Juan (UAE) 4:49:41
2. Frigo Marco (Israel) +1:15
3. García Pierna Raúl (Arkea) +1:21
4. Tejada Harold (Astana) +1:28
5. Quinn Sean (EF) d. b.
6. Vermaerke Kevin (Picnic) d. b.
7. Sepúlveda Eduardo (Lotto) d. b.
8. Rolland Brieuc (Groupama) d. b.
9. Soler Marc (UAE) d. b.
10. Pidcock Thomas (Q36.5) +2:35
Sailkapen nagusia
1. Træen Torstein (Bahrain) 25:18:02
2. Vingegaard Jonas (Visma) +2:33
3. Almeida Joao (UAE) +2:41
4. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42
5. Fortunato Lorenzo (Astana) +2:47
6. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49
7. Hindley Jai (Red Bull) +2:53
8. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.
9. Bernal Egan (Ineos) +2:55
10. Gall Felix (Decathlon) +2:58