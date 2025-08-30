Txirrindularitza
Espainiako Itzulia (8. etapa)
Philipsenek bigarren garaipena eskuratu du Vueltan, Zaragozan esprintean irabazita
EITB
Sailkapen nagusian, Torstein Traeen (Bahrain) norvegiarrak liderraren elastiko gorriari eutsi dio.
Jasper Philipsen garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) belgikarrak irabazi du larunbat honetan Espainiako Itzuliko zortzigarren etapa, Monzon Templario eta Zaragoza artean 188 kilometroko ibilbidean korritu dena, eta Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) norvegiarrak liderraren elastiko gorriari eutsi dio.
Etapa, aurreikusita zegoen bezala, esprintean erabaki da, eta Philipsen izan da lehena helmugaratzen, 3 ordu, 43 minutu eta 48 segundoko denbora eginda, batez beste 43,8 km/h-ko abiaduran, Elia Viviani italiarraren eta Ethan Vernon britainiarraren aurretik.
Sailkapen nagusian, Traeen da liderra, eta 2 minutu eta 33 segundora du bigarrena, Jonas Vingegaard daniarra (Visma). Hirugarren postuan dago Joao Almeida portugaldarra (UAE), 2 minutu eta 42 segundora.
Igandean, bederatzigarren etapa jokatuko da, Alfaro eta Valdezcaray artean (195,5 km).
8. etapako sailkapena:
1. Philipsen, Jasper (Alpecin) 3:43:48
2. Viviani, Elia (Israel) d. b.
3. Vernon, Ethan (Israel) d. b.
4. Marit, Arne (Intermarche) d. b.
5. Foldager, Anders (Jayco AlUla) d. b.
6. Coquard, Bryan (Cofidis) d. b.
7. Mihkels, Madis (Ef Education) d. b.
8. Gruel, Thibaud (Groupama) d. b.
9. Christen, Fabio (Pro Cycling) d. b.
10. Turner, Ben (Ineos) d. b.
Sailkapen orokorra:
1. Træen, Torstein (Bahrain) 29:01:50
2. Vingegaard, Jonas (Visma) +2:33
3. Almeida, João (UAE) +2:41
4. Ciccone, Giulio (Lidl) +2:42
5. Fortunato, Lorenzo (Astana) +2:47
6. Jorgenson, Matteo (Visma) +2:49
7. Hindley, Jai (Red Bull) +2:53
8. Pellizzari, Giulio (Red Bull) d. b.
9. Bernal, Egan (Ineos) +2:55
10. Gall, Felix (Decathlon) +2:58